Mersin'in Mut ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre kaza, Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı, stat kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Arda Kılınç yönetimindeki 33 KOA 29 plakalı kamyonet ile Mehmet Altun'un (18) kullandığı 33 U 6752 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Mersin'e götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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