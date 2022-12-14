Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, ‘yılbaşı’ temasıyla kadınlara yönelik atölyeler düzenlenmeye başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, ‘yılbaşı’ temasıyla kadınlara yönelik atölyeler düzenlenmeye başlandığı bildirildi.

Palm City Alışveriş Merkezi’nde kurulan ve 25 Aralık’a kadar farklı konularda gerçekleşecek atölyelerin ilki, ‘yılbaşı’ temalı ’Kapı Süsü Atölyesi’ oldu. Belediyenin üretici kadınlarından Raziye Yalçın’ın eğitmenliğinde yapılan atölyede kadınlar, doğadan toplanan meyve, dal ve çiçeklerle kapı süsleri yaptı. Dalların üzerini kendi zevklerine göre süsleyen kadınlar, bir yandan sosyalleşme imkanı bulurken bir yandan da eğlenerek öğrendi. Atölye hakkında bilgi veren Raziye Yalçın, “Büyükşehir Belediyesinin üretici kadınlarındanım. Zaman zaman festivallere, etkinliklere katılıyoruz. Bugün de burada yılbaşı dolayısıyla kadınlarımıza kapı süsü yapmayı öğretiyorum. Süslerimizi, doğadan topladığım malzemelerle yapıyoruz. Herkes kendi üretiyor, kendi tasarımlarını yapıyor, umarım güzel şeyler çıkacak” dedi.

Başkan Vahap Seçer’in göreve geldiği günden bu yana kadınlara bu tür imkanlar sağladığını belirten Yalçın, “Bir kadın olarak üretmek harika bir şey. Evde boş oturmamak, aile bütçesine katkıda bulunmak harika bir şey. Onun için bize bu imkanı sağladıkları için başta başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Oğlumla beraber kaliteli vakit geçirmiş olduk”

Atölyeye çocuğuyla birlikte katılan Merve Yolcu, “Atölyeyi sosyal medyada gördüm, hemen yazdım ve geri dönüş aldım. Çocuğumla da katılabileceğimi duyunca, sevinerek geldik. Şu an güzel gidiyor. Oğlumla beraber kaliteli vakit geçirmiş olduk. Etkinlik çok güzel, çok hoşumuza gitti. Doğadan toplanmış olan çiçek ve meyvelerle, dallarla kapı süsü yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaptığı süsü evine asacağını söyleyen Yolcu, “Bizim için çok güzel oldu. Yaptıktan sonra kapımıza asacağız, yaklaşan yılbaşına da uydu. Böyle bir etkinliği bizlerle buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Katılımcı Fatma Ceylan ise atölyeyi tesadüfen gördüğünü ve hemen katılmak istediğini belirtti. Ceylan, “Bir şeyler başarmaya çalıştık. Hocamız da çok ilgilendi bizimle. Güzel bir uğraş. Keşke hep böyle olsa da katılsak. Bugün kapı süsü yapmaya çalıştık hocamızın yardımıyla. Güzel bir etkinlik oldu, inşallah daha da iyi olur, devamı gelir. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Yeni yıl hepimize hayırlı, uğurlu, bereketli günler getirsin” dedi.