Mersin Emniyet Müdürlüğünce yapılan bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 50 kadına daha KADES uygulamasının indirilmesinin sağlandığı bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce yapılan bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 50 kadına daha KADES uygulamasının indirilmesinin sağlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-5 Ağustos tarihleri arasında AVM, park, bahçe, cadde, sokak ve pazar yerleri gibi umuma açık yerler ile özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmalarda 600 kadına ulaşılırken, 115 broşür dağıtıldı ve 50 kadına, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş olan KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.