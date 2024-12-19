Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınları ’meme kanseri’ konusunda bilinçlendiriyor. Yenice Yaşar Bayboğan hizmet binasında düzenlenen programda, kadınlar meme kanserinin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İçel Soroptimist Kulübünün ortak çalışması ile kadınlara yönelik ’mem kanseri’ konusunda bilgilendirme yapıldı. Yenice Yaşar Bayboğan hizmet binasında gerçekleşen programa, Yenice merkez ve çevre mahallelerden kadınlar katıldı. Slayt eşliğinde sunumun yapıldığı farkındalık toplantısında, ’meme kanserinde risk faktörü nedir?’ , ’meme kanserinin tanımı ve nasıl korunmak gerektiği’ konularında ayrıntılı bilgiler verilip, sorular yanıtlandı.

"Her 8 kadından birinde meme kanseri görülüyor"

İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Saime Taşkın, Türkiye’de meme kanseri görülme sıklığının çok fazla olduğunu söyledi. Her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ifade eden Taşkın, düzenledikleri programla kadınlara meme kanserinin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Kanser hastası olan katılımcılardan Serin Uğur da "Meme kanseri değilim ama mesane kanseriyim. Bu süreçleri çok iyi bilirim. Bu bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir toplantının olması bizim için çok faydalı" dedi.

Yenice’den katılan Mühibe Kiriş ise meme kanserinin önemini bir kez daha anladığını dile getirerek, kadınlara yönelik bu tarz bilgilendirmelerin önemine dikkat çekti. Kendisinin 5 yıl önce test yaptırdığını vurgulayan Kiriş, "Her sene yaptırmam lazımmış; şimdi bir daha gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.