Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, ’ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kapsamında üretici kadın stantlarından atölyelere, konserden seminere varıncaya kadar gün boyu süren dopdolu bir etkinlik düzenlendi.

’Kadının her işe hakkı var, her işte emeği var’ sloganıyla Galatasaray Meydanında düzenlenen etkinliklerde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretici kadın stant atölyelerine konserden seminere varıncaya kadar gün boyu keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Günün erken saatlerinde başlayan programda ilk olarak, Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) Kadın Ritim Grubu sahne alırken etkinlik, erbane ve darbuka çalan kadınlar tarafından oluşturulan ’Bisikletli Amatör Kadınlar Ritim Konser Grubu ile devam etti. Hep birlikte şarkılarını yüksek sesle söyleyen kadınlar, gönüllerince dans edip halaylar çekti. Yeliz Güzel ile Reng Ahenk Grubunun ardından, gündüzleri bağ bahçede akşamları ise türkü dolu dünyanın kapılarını aralayan Mut’un Çukurbağ Köyünde yaşayan kadınların oluşturduğu koro aldı. Günün ilerleyen saatleri pop ve 90’ların karışık repertuarı ile sahne alan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ise dinleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Etkinlikte, kadınların iş hayatına katılmasını teşvik etmek ve ekonomik ilerlemelerini kazanmalarına destek olmak amacıyla kent genelinde yerleşik üretici stantları da yer aldı. Kadın emeği ile üretilen pek çok ürün yanı sıra oda, vakıf, birlik ve pek çok kadın dernek temsilcileri stantlarda yer alarak psikolojik, sosyal, hukuk gibi kadınların ihtiyaç bölgelerinde ziyaret edebilecekleri meslekler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Çocukların da günü neşe içinde geçirmeleri için boyama atölyesi düzenlendi.

Kadınlar, günü büyük bir coşku ve birliktelik içinde geçirdi

Etkinliğin bir diğer adresi ise Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘kadının insan hakları’ konulu semineri oldu. Avukat Fatma Demircioğlu seminerde; kadın haklarının neler olduğu, evlenme, boşanma gibi durumlarda hangi haklara sahip olabileceği ve tarihsel süreçte kadın haklarının gelişimi üzerine katılımcıları bilgilendirdi. Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de etkinliğe katılarak kadınlarla birlikte semineri dinledi.

Etkinlikte, kadınların hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olması gerektiği mesajı verilirken, kadınların güçlü ve dayanışma dolu anları herkes için umut, eşitlik ve özgürlük mücadelesine olan bağlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bir arada olmaya devam ettikçe kadın gücünü tüm Türkiye’ye yaymaya devam edeceğiz"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, sözde değil özde icraatları ile Büyükşehir Belediyesinin hayatın her alanında kadınların görünürlüğünü artırdığını, bunu sayısal verilerle görmekten dolayı da oldukça mutlu ve umutlu olduğunu dile getirdi. Seçer, "Mersin’i Türkiye’nin küçük bir özeti gibi kabul edersek, burada olan gücün tüm Türkiye’de de olduğunu düşünebiliriz. Umudum, bu sayıların artması. En önemlisi ise kadınların ekonomik, sosyal, kültürel her alanda var olma isteğinin fazla olması ve STK’ların bu konuda çok güçlü olması. Bizim doğduğumuz topraklar Anadolu toprakları. Kadınlar bu coğrafyada çok güçlü. Bizler bir arada olduğumuz ve olmaya devam ettiğimiz müddetçe de bu güzel örnekleri tüm Türkiye’ye yayacağımızı düşünüyorum. Tüm emekçi kadınların ‘Dünya Kadınlar Günü’ kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

"Sadece 8 Mart’ta değil yıl boyunca kadını önceleyen çalışmalar yapıyoruz"

‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kapsamında Mersin’de faaliyet gösteren tüm kadın STK ve dernek temsilcileri ile bir araya gelerek, etkinlik düzenlediklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ise "Etkinliğimizde, üretici kadın stantları yer aldı. Bizim yerel topluluklarımızdan oluşan ritim gruplarımız konser verdi ve şarkılar söyledik. Bilgilendirmeler yapıldı, müzikler çalındı, seminerimizi dinledik. Biz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi olarak ortak bir katılımcı anlayışla STK’larla devamlı çalıştığımız için hemen hemen her gün kentin bir noktasında etkinlikler düzenliyoruz. Dolayısıyla bu canlılığı biz her zaman yaşıyoruz ama 8 Mart’ta bunu daha yoğun yaşamak için bir araya geldik. Kadın ve çocuk etkinliklerimiz birbirini destekleyen bir şekilde devam ediyor" dedi.

Salı günleri Yoğurt Pazarında, cumartesi günleri Tarsus Kültür Parkta, pazar günleri Ötüken Parkta, zaman zaman Erdemli ve Silifke’de, Mut Taşhan’da her gün, Aydıncık’ta ise kısa sürede yeniden başlayacaklarını sözlerine ekleyen Dokucu, "Hemen hemen her gün kentin bir noktasında bu etkinliklerimiz mutlaka oluyor" ifadelerini kullandı.

Sahilin her yanını kadın neşesi ve enerjisi sardı

Etkinliğe Adana’dan katılan Şebnem Seydialioğlu, "Çok hoşuma gitti, çok memnun kaldım. Vahap Başkanı yıllardır görüyoruz. Daha önce de kadınların toprakla buluştuğu bir etkinlik yapmıştı. O da çok hoşuma gitmişti" diye konuştu. Hatice Yılmaz ise "Böyle süper bir havada kadınlar için etkinlik düzenlenmesi çok güzeldi. Biz her zaman başkanımızla beraberiz. Ben 23 senedir Mersin’deyim ve başkanımızla birlikte çok büyük değişimler var. Başkanımız kadınlara hep destek veriyor. Sabah sporuna sürekli katılıyorum. Hocalarımız eşliğinde spor yapıyoruz. Daha güçlü hissediyorum. Arkamızda birilerinin olduğunu bilmek güzel" şeklinde konuştu.