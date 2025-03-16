Mersin’de, ’Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Lepistes Balığı Yetiştiriciliği Pilot Çalışma Uygulaması’ kapsamında, projeye dahil edilen 20 girişimci kadın tarafından haşere ile mücadele için lepistes balığı yetiştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ’İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ projesi kapsamında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, ‘Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Lepistes Balığı Yetiştiriciliği Pilot Çalışma Uygulaması’ başlatıldı. Projeye dahil edilen kadın girişimciler için verilen eğitim programı, hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Öğretmen ile belediyenin ilgili personeli ve projede yer alacak 20 kadın girişimcinin yer aldığı eğitimde, kadınlara ’lepistes balığı’ yetiştiriciliği, haşere mücadelesinde bu balıklardan nasıl faydalanabilecekleri ve girişimcilik konularında eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından, Mezitli ilçesi Esenbağlar Mahallesi’nde yer alan uygulama havuzunun bulunduğu bölgeye giden kadınlar, burada Prof. Dr. Fatih Öğretmen eşliğinde balıkları inceledikten sonra havuza bıraktı.

İklim değişikliğine karşı dirençli bir kent oluşturma hedefiyle başlatılan projede, Mersin’in çeşitli ilçelerinde yer alan tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin bahçelerinde bulunan sulama havuzlarında, kimyasal ilaç yerine sivrisinek larvalarını yiyen lepistes balıkları kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede hem haşere mücadelesi yapılacak hem de kadın girişimciler balık üretimi gerçekleştirecek. Mersinden Kadın Kooperatifi de projeye dahil olarak, kadın girişimcilerin ürettiği lepistes balıkları satın alınacak. Böylece hem çevre dostu bir haşere mücadelesi hem de kadın girişimcilerin ekonomik olarak desteklenmesi sağlanacak.

"İklim değişikliğine karşı dirençli bir kent oluşturmak istiyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, ana proje olan ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ projesi ile kentte iklim değişikliğine farkındalık oluşması amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "İklim değişikliğine karşı dirençli bir kent oluşturmak istiyoruz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini minimize etmek, azaltmak için birçok çalışma yapıyoruz. Bölgemizde en büyük sorunlardan biri, vektör dediğimiz haşere. Mersin nemli bir bölge olduğu için etkisi daha çok oluyor. Sivrisinek dediğimiz haşere, yumurtasını durgun suya bırakıyor. Bir bardak suda yaklaşık 6 bin tane sivrisinek üreyebilir. Mersin’de tespit ettiğimiz 50 binin üzerinde havuz var. Böyle havuzlarda milyarlarca sinek üreyebiliyor. İl genelinde düzenli ilaçlama yaptığımız yaklaşık 160 bin sabit noktamız var. Ama hem bir farkındalık oluşsun hem de daha doğal bir mücadele yöntemi olsun istedik" dedi.

Kadın girişimciler lepistes balığı yetiştirerek ekonomik fayda da sağlayacak

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile,‘lepistes’ adı verilen akvaryum balığını haşere ile doğal mücadele yöntemi olarak belirlediklerini kaydeden Halisdemir, "Hocalarımızın söylediğine göre, yüzde 60-70’e yakın bir başarı yakalanabiliyor. Mersinden Kadın Kooperatifimiz ile de görüşerek, bu projeyi birlikte yürütme kararı aldık. Projede 20 havuz seçtik ve 20 kadın önceliğimiz olsun istedik. Bu balıkları biz vereceğiz ve havuzları uygun hale getireceğiz. Balıkları attıktan sonra, herhangi bir kimyasala gerek kalmayacak. Sulama amaçlı da kullanılabilir. Hatta kadın kooperatifimiz ile birlikte, bu balıkları üretici kadınlardan satın almak istiyoruz. Hem bu projemizi yürütmüş, hem farkındalık oluşturmuş, hem de ekonomik olarak kadınlara bir fayda sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kadın eliyle yürütülen projeler çok daha etkin oluyor"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, iklim krizinin özellikle tarımda büyük sıkıntıya yol açtığını, bunun için toplumdaki herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek, kadın eliyle yürütülecek projelerin çok daha etkin olacağını belirtti. Mersinden Kadın Kooperatifi’nin iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında enerji tasarrufu yapmak için güneş enerjili kurutma tesisi, coğrafi işaretli ürünlere ve atalık tohuma verdikleri önemi, geri dönüşüme katkı sundukları ‘Evimiz Atölye’ projesini ve su tasarrufu eğitimlerini paylaşan Seçer, "Kadınların küresel iklim krizi ile mücadelesi, bir tuğla vazifesi görmüş olacak. Bu projede kadınların rolü çok büyük olacak. Bir bardakta 6 bin sivrisinek yumurtası oluşuyorsa, bu havuzlarda ne kadar çok oluşacağını siz de tahmin edebilirsiniz. Bu mücadelede kimyasal yöntemler uygulanıyor. Kimyasal yöntemlerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması çok önemli" şeklinde konuştu.

Kadınlar için hem yararlı, hem kazançlı bir proje

Akdeniz ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde oturan Filiz Güzel ise bahçecilik ile geçimini sağladığını belirterek, bahçe sulaması için büyük bir havuzlarının olduğunu söyledi. Güzel, "Belediye yetkilileri geldi ve ‘projeye katılmak ister misiniz?’ dediler. Biz de kabul ettik. Bugün girişimci kadınlar için çok güzel bir deneyim oldu. Balıklar konusunda bilgim yoktu ama çok güzel bilgi sahibi olduk. Uygulamaya geçildi. Havuzun başında birebir görmek bizim için iyi oldu. Bu proje çok heyecan verici" dedi.