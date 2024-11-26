- Mersin’de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinlikleri düzenlendi



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık etkinlikleri düzenledi. Özgecan Aslan Barış Meydanında kurulan üretici kadın stantları ve bilgilendirmelerin ardından, MBB Kent Orkestrası konser verdi. Etkinlikte, kadınların her birlikte omuz omuza daha güçlü olduğu mesajı verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘güçlü kadın, güçlü toplum’ anlayışıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık etkinlikleri düzenledi. Özgecan Aslan Barış Meydanında, yıl boyunca sosyal ve ekonomik katkı sağlanan üretici kadın stantları kuruldu. Bu stantlarda, kadın dernekleri, STK'lar ve belediye temsilcileri, kadınların ürettiği ürünleri tanıtarak, kadına yönelik şiddetle mücadele ve destek hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.



Kadınlara bilgilendirmeler yapıldı

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri temsilcileri, kentte kadın istihdamı ve kadın görünürlüğünü artırmak için yapmış oldukları hizmet ve çalışmaları anlattı. Dernek ve STK temsilcileri ise başta kadına yönelik şiddetin önüne geçmek, kadınların sosyal, psikolojik ve ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarda başvurabileceği merkezler, yasal ve psikolojik danışmanlık hizmeti gibi çeşitli uygulamalar hakkında kadınları bilgilendirdiler. Kadınların yürüyüşünün ardından MBB Kent Orkestrası sahne alarak, konserde kadınlarla birlikte şarkılar seslendirdi. Etkinlikte, alanı dolduran kadınlar bir araya gelerek kadın simgesi oluşturdu. Kadınların omuz omuza ve birlikte daha güçlü olduğu mesajı verildi. Soğuk havada vatandaşların içinin ısınması için belediye ekipleri tarafından çorba ikramı da yapıldı.



“‘Hep birlikte daha güçlüyüz’ sloganı ile bir araya geldik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, belediye olarak kentte faaliyet yürüten kadın dernekleri ile uzun süredir ortak çalışmalar yaptıklarından bahsederek, “25 Kasım’da da ‘hep birlikte daha güçlüyüz’ sloganı ile bir araya geldik. Kadınların bu birlikteliğe çok ihtiyacı var. Sadece Mersin’de değil, bütün Türkiye’de. Dolayısıyla Mersin’de bu birliktelik için özel çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.



“Büyükşehir olarak, kadınların yaşadığı her sıkıntıda yanlarındayız”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, 25 Kasım dolayısıyla farkındalık etkinliği yapmak istediklerini kaydederek, “Bu kapsamda Mersin’deki bütün kadın paydaşları bir araya getirdik. Bu paydaşların içerisinde dernekler ve üniversiteler de var. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİM de (Şiddet Önleme İzleme Birimi) bizimleydi. Yine diğer belediyelerin kadın birimlerini davet ettik. Bütün bu paydaşlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığı çalışmaları tanıttı ve broşürlerini dağıttı” şeklinde konuştu.



“Kadınlar şiddete maruz kaldıklarında bize gelerek sığınma evine yerleşebilirler”

Büyükşehir Belediyesinin Kadın Danışma Merkezi olduğunu ve ‘Alo 185’ üzerinden başvuru sağlayabileceklerini kaydeden Sahil, “Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, siber, bütün şiddet türlerine karşı buraya gelerek, bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirler. Aynı zamanda otogarda da bir kadın danışma merkezimiz var. Belediyenin ayrıca bir kadın sığınma evi var. Kadınlar zor durumda veya sokakta kaldıklarında; fiziksel, ekonomik veya herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bize gelerek sığınma evine yerleşebilirler” dedi.