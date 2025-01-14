Anamur Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Ebru Gündoğdu tarafından İlçe Toplum Sağlığı Merkezi’nde ’Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konulu seminer verildi.

Seminerde, kadına yönelik şiddetin toplumsal ve bireysel boyutları ele alınırken, şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. Psikolog Gündoğdu, şiddetin sadece fiziksel olmadığını, duygusal, ekonomik ve psikolojik boyutlarının da bulunduğunu vurgulayarak, şiddete maruz kalan bireylerin hangi kurumlara başvurabileceği konusunda bilgi verdi.

Seminerin sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. Seminere katılanlar, bu tür etkinliklerin toplum bilincini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık materyallerinin dağıtılmasıyla sona erdi.