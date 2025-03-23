Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, bünyesinde açtığı farklı atölyelerle, kadınların ve çocukların ikinci adresi oldu.

Yoğun bir programla hizmet veren atölyelerde, katılımcılara çeşitli beceriler kazandırmanın yanı sıra, seminer, psikolog desteği ve sağlık taramaları da yapılarak, kadınların mental ve fiziksel sağlığı da destekleniyor. Atıl bir bina durumundan, fabrika gibi işleyen bir yer haline getirilen atölye; kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlayan aktif bir yer olarak dikkat çekiyor.

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu Hatice Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik açıdan kendilerini geliştirmeleri ve kadın dayanışmasını pekiştirmek adına atölyeyi bir yaşam alanı haline getirdiklerini belirterek, "Burada seminerlerimiz, sağlık taramaları ve psikolog desteği de yapılıyor. Kadınların, çocuklarını rahatça bırakabilecekleri oyun alanımız da mevcut. Kadınların adeta ikinci durağı olan atölye; onların ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam merkezi haline geldi" dedi.

"Kadın dayanışmasıyla üretmeye devam diyoruz"

Atölyelerin amacı hakkında da bilgi veren Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınların özgür ve eşit olması için hizmet ürettiğine değinerek, "Kadınlar burada kendi ev ekonomilerine katkıda bulundukları gibi, dezavantajlı ailelerimize de kıyafetler dikerek, el sanatları odamızda çocuklara küçük hediyeler hazırlıyorlar. Kadınların üreterek güçlenmesini, eşit ve özgür olmasını, sözde değil de faaliyetleriyle ve hizmetleriyle gösteren bir belediye başkanımız var. Vahap Seçer Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyor, kadın dayanışmasıyla üretmeye devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yaştan kursiyer, atölye çalışmalarından çok memnun

Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nden gelerek atölyelere katılım sağlayan Serap Küçük, "Dikiş-giyim atölyesi ile başladım, şimdi de İngilizce kursu alıyorum. Buraya gelenlerle sohbet etmek, yemek tarifleri vermek, bir ‘günaydın’ demek bile insanı hayata bağlıyor. Önümüzdeki hafta kurs bitiyor. İkinci etabı açsınlar diye dua ediyorum. Her kursa geleceğim ve sertifika zengini olacağım" diye konuştu.

Atölye çalışmaları kapsamında bağlama kursu alan 11 yaşındaki Şirin Şen, "Bağlama kursuna geçen sene başladım. Buraya okul çıkışında geliyorum. Çok güzel türküler de öğrendim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bize sunduğu bu imkanlar için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Dokuma Atölyesinde çulfalık dokuyan kursiyerlerden Emine Ay ise "Burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Bu kursun açılması çok iyi oldu. Bize bir nevi terapi gibi geliyor. Burada yaptıklarımı çocuklarıma hatıra olarak hediye edeceğim. Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, fabrika gibi işliyor. Birçok alanda kurs var. Çok memnunuz, devamını istiyoruz" dedi.