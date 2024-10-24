Binlerce kadının hem ruh hem de beden sağlığına kavuşması ve mutlu olması için bir dizi çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen desteği, kadınların takdirini toplamaya devam ediyor.

Kadınları önceleyen birçok projeye imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında Mezitli’de hizmete açtığı ‘Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’, binlerce kadına 10 binden fazla hizmet verdi. Psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenden oluşan profesyonel ekip, verdiği hizmetlerle kadınların yaşamının her alanına etki ediyor. Merkezden belirli bir süre hizmet alan her kadın, tedavi süreci bitse de yeniden merkeze gelmek istiyor. Hem hizmetten hem de hizmeti veren personelden son derece memnun olan kadınlar, aldıkları pozitif enerji ile hayata daha mutlu bakarken, kendilerine olan güvenleri de artıyor. Kadınlar, merkezde görev yapan fizyoterapistten kas, eklem ve omurga sağlığı, diyetisyenden kilo kaybı, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme, psikologdan ise psikolojik sorunlarının çözümleriyle ilgili destek alıyor.

“Merkezimizde, bütün kadınlara yönelik ücretsiz hizmet veriyoruz”

Merkezde bütün kadınlara yönelik hizmetler verdiklerini kaydeden Fizyoterapist Ayşe Deniz, “Psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve egzersiz danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Diyetisyenimiz kilo alma ve kilo verme konusunda, emzirme sürecinde, ergenlik sürecinde ve menopoz sürecinde kadınlara destek olmaktayız. Psikoloğumuz da kaygı ve depresyon konusunda sıkıntı yaşayan bütün kadınlara yardımcı olurken, aile ve çift terapisi de yapmaktadır. Fizyoterapi olarak da egzersiz danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz hastalarına, kuvvetlendirme programlarıyla hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“Kadınların hangi konuda eksiği varsa o konuda destek veriyoruz”

Kadınları hem fiziksel hem de ruhsal yönden desteklediklerini kaydeden Deniz, “Eğer fiziksel olarak bir sıkıntısı varsa, diyetisyenimiz ve fizyoterapist olarak birlikte çalışıyoruz. Psikolojik açıdan sıkıntıları varsa, psikoloğumuz da destek sağlıyor. Ekip çalışması içerisinde hareket ediyor ve kadınların hangi konuda eksiği varsa o konuda destek veriyoruz” şeklinde konuştu.