Etkinlikte jandarma personeli, tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmelerini, kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri hususunda bilgilendirdi.

KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla alışveriş merkezlerinde kurulan stantları ziyaret eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu’da vatandaşlara KADES programı hakkında bilgi verdi.

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