Alınan bilgilere göre; Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın doğu illerinden almış olduğu gümrük kaçağı cep telefonu ve sigarayı Mersin’e getirerek piyasaya süreceği şeklinde bilgi alınması üzerine, Otoban Polis Uygulama noktasında şahsın kullandığı araçta arama yaptı.

Yapılan aramada; 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, olayla ile alakalı 1 şahsa “Sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi tutulmaksızın mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde ülkeye sokulması” suçundan adli işlem yapıldığı bildirilmiştir.