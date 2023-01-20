Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı bin 700 adet sigara ile 40 bin adet makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde kaçak sigara ve makaron satışı yapan 2 şahsı tespit etti. Ekipler, şüpheli şahısları yakalamak amacıyla takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin kullandığı araçlar durduruldu. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada gümrük kaçağı bin 700 adet sigara ile 40 bin adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.