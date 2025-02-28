Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan bir şüpheliyi belirledi. Gerçekleştirilen operasyonla şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 dedektör, 5 metre uzatma kablosu, 1 av tüfeği ile çok sayıda kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.