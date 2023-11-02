Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla dedektör yardımı ile kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı olayında kullanılan drone ve dedektöre eli konulurken, şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.