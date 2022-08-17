Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Akdeniz içesi Şevket Sümer Mahallesindeki kaçak döküm sonucu ortaya çıkan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları, dökülen alandan temizledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Akdeniz içesi Şevket Sümer Mahallesindeki kaçak döküm sonucu ortaya çıkan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları, dökülen alandan temizledi.

Yerleşim alanlarının ortasında bulunan ve özellikle akşam saatlerinde kaçak yollarla alana hafriyat dökümü yapılan nokta, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 12 kamyon, 1 dozer, 1 yükleyici ve 1 sulama arazözü ile temizlendi. Bundan sonra da alandaki denetimlerini sürdürmeye devam edecek olan ekipler, mahalle halkını da konuya duyarlı olmaları noktasında uyardı. Ekipler, vatandaşlardan herhangi bir kaçak döküm gördüklerinde, 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirmelerini istediler.

“Mahalle halkından bu gibi durumda 'Alo 185’i aramalarını istiyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü Şefi Danyal Güngör, “Şevket Sümer Mahallesindeki bu alanda bulunan yer, mahalle halkının yoğunlukta olduğu bir yer. Hafriyatları buraya özellikle akşam saatlerinde getirip kaçak yollarla döküyorlardı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz denetimlerimizi yapıyoruz ama mahalle halkından ve esnafımızdan beklentimiz; kendi yaşam alanlarına sahip çıkmaları, buranın gözü, kulağı olmalarıdır. Bu gibi durumlarda belediyemizin hattı olan 'Alo 185’i aramalarını istiyoruz” dedi.

“Bin 276 metreküp hafriyat kaldırdık”

Güngör, yapılan temizlik çalışması hakkında da bilgiler paylaşarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada 12 kamyon, 1 dozer, 1 yükleyici ve toz çıkmasın, halkımız mağdur olmasın diye de sulama arazözümüzle, bin 276 metreküp hafriyat kaldırdık. Bu çalışmamız 3 gün sürdü. Bundan sonra sürekli olarak zabıta ekiplerimiz burada denetim yapacaklar. Esnafımız da bize bu konuda yardımcı oluyor. Mümkün olduğunca hem alanımızı koruyup kolluyor sahip çıkmaya çalışıyoruz, hem de arsa sahiplerine ‘gerekli önlemleri alma konusunda’ ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.