Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 bin adet makaron, 130 kilogram tütün ile 8 adet elektrikli dolum makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 34 bin adet makaron, 130 kilogram kıyılmış tütün, 8 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 16 adet sigara paketleme poşeti, 18 adet vozol likit, 2 adet elektronik sigara, 25 adet elektronik sigara başlığı, 14 adet elektronik sigara ucu ele geçirildi.

Şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü