Mersin’de jandarmanın uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda; 13 bin 420 sentetik hap, 1 kilo 275 gram bonzai, 1 kilo 170 gram metamfetamin, 395 gram kubar esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği 2 ayrı operasyonda şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 13 bin 420 sentetik hap, 1 kilo 275 gram bonzai, 1 kilo 170 gram metamfetamin, 395 gram kubar esrar ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 TL’ye el konuldu.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: iha