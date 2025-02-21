Mersin’de, jandarma ekipleri öğrencilere yönelik siber farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, bu kapsamda Yenişehir Evliya Çelebi Turizm Teknik Anadolu Lisesi, Toroslar Mimar Sinan Teknik Anadolu Lisesi ile Yenişehir Barbaros İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine yönelik siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında eğitim verdi.

Jandarma, düzenlediği eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor.