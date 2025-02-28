Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından başlatılan ’Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası’na destek vermek için kan bağışı etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla Mersin Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında düzenlenen etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri, düzenli olarak belirli aralıklarla kan bağışı yapan jandarma personeline teşekkür etti.