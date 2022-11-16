Mersin’de jandarma ekiplerince trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopterle havadan denetim yapıldı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla trafik jandarması tarafından yoğunluğun yaşandığı karayollarında helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı. Havadan denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri telsizle yer kontrol noktasında bekleyen ekiplere bildirdi. Kontrol noktasında durdurulan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bir helikopter, 3 trafik jandarması ve 3 asayiş timinin katıldığı denetimde 134 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 6 araç sürücüsüne toplam bin 176 TL idari para cezası uygulandı.