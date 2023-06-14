Mersin'de Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tören alanına gelişinde şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Çarıkcıoğlu, teşkilat mensuplarının da gününü kutladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu. Mersin Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonların yer aldığı sinevizyon gösterimi ile devam eden törende, şehitlere ithafen şehit yoklaması yapıldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.