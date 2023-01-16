Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2022 yılında 2 bin 423 olaydan 2 bin 373’ünü aydınlatarak çeşitli suçlardan aranan 941 şüphelinin yakalanmasını ve 405 şüphelinin tutuklanmasını sağladı.

Jandarma Komutanlığınca ’hedef, sıfır faili meçhul’ başlığı ile yapılan açıklamada, adli ve önleyici hizmetler çerçevesinde 2022 yılında 131 bin 639 devriye icra edildiği bildirildi. Yıl içerisinde malvarlığına karşı işlenen 2 bin 217 suçun 2 bin 169’unun aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, meydana gelen 953 hırsızlık olayından 908’inin aydınlatıldığı kaydedildi.

2022 yılında çeşitli suçlardan aranan 15 bin 716 şahısın yakalandığı, şahısların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 95 tabanca, 186 av tüfeği ve 86 kesici delici aletin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "İcra edilen bu faaliyetlere zaman mefhumu gözetmeksizin çalışarak büyük katkı sağlayan ve suçluların korkulu rüyası haline gelen jandarma dedektiflerince müdahale edilen 2 bin 423 olaydan 2 bin 373’ü aydınlatılmıştır. Çeşitli suçlardan aranan 941 şüpheli yakalanmış ve 405’i tutuklanmıştır. Teröristlerin kabusu kahraman komandolarımız ile birlikte son 1 yıl içerisinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere icra edilen 57 terör operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalanmış, bunlardan 85’i tutuklanmıştır. Gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında, 2022 yılında bin 507 şahıs yakalanmış, 270 kilo kokain, 244 kilo 469 gram kubar esrar, 2 milyon 802 bin 533 adet sentetik hap, 274 gram eroin, 388 gram bonzai, 3 ton alkollü içki, 5 bin 729 kilo metamfetamin, 15 bin 212 paket kaçak sigara,1 milyon 844 bin 70 adet makaron ve 7 bin 100 kök kenevir bitkisi, 2 ton kaçak akaryakıt ve 27 kilo kaçak ambergris ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mallarına göz diken organize suç örgütlerine yönelik 2022 yılında 16 organize suç operasyonu icra edilmiş, 115 şüpheli yakalanmış ve 87 şüpheli tutuklanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, 2022 yılında 98 nitelikli dolandırıcılık olayının çözüldüğü ve 32 şüphelinin tutuklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu operasyonlarda 420 internet sitesinin kapatılmasını sağlamıştır. Eğitim ve öğretimine devam eden 360 gencimize ve 132 öğretmenimize siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyetleri icra edilmiştir. ’Trafikte bir can kaybı bile fazladır’ mottosu ile 1 milyon 501 bin 951 araç kontrol edilmiş, 2 bin 62 saat dron ile havadan trafik denetimi yapılmış, 466 araç, bin 197 şahıs yakalanmış, bin 304 sürücü belgesi geri alınmıştır. Yapılan etkin denetimler ve kontroller sayesinde, yaralamalı trafik kazaları 395’ten 330’a düşürülerek, yüzde 16 azalış, motosiklet kazaları 157’den 110’a düşürülerek yüzde 30 azalış, yaya kazaları 27’den 21’e düşürülerek yüzde 22 azalış sağlanmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde 2022 yılında müdahale edilen 2 bin 160 olayda 3 bin 123 göçmen yakalanmış, 4 insan ticareti olayında ise 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 4’ü tutuklanmıştır. 66 il dışı göçmen sevkinde 591 şahıs sevk edilmiş, İstanbul-Tuzla GGM’den 73 sevk faaliyetinde sevki yapılan 3 bin 248 şahsın idari işlemleri tamamlanmıştır. Düzensiz göçmenlere 3 milyon 389 bin 459 lira idari para cezası uygulanmıştır."