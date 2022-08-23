Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca, itfaiye personelinin eğitimi için hayata geçireceği, 9 farklı istasyondan ve eğitim alanlarından oluşacak Ata Eğitim Merkezinde inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca, itfaiye personelinin eğitimi için hayata geçireceği, 9 farklı istasyondan ve eğitim alanlarından oluşacak Ata Eğitim Merkezinde inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor.

Genişliği ve içeriği ile dünya standartlarında olacak olan Ata Eğitim Merkezinde sadece Türkiye’deki değil, bölge ülkelerden gelecek itfaiyecilerin de eğitim alabilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı inşaat mühendislerinden Mustafa Özlem Yılmazoğlu, 8 bin 400 metrekare alan üzerine kurulan Ata Eğitim Merkezinin, itfaiyecilerin hem zihinsel hem fiziksel olarak zorluklara, yangınlara ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlayacak kapasitede olacağını söyledi.

“İyi ve donanımlı itfaiyeci yetiştirmek için hazırlanan bir proje”

Ata Eğitim Merkezi ile itfaiyecilerin tam donanımlı olmasının hedeflendiğini belirten Yılmazoğlu, “Projemiz iyi ve donanımlı itfaiyeci yetiştirmek için hazırlanan bir proje. Bu projede itfaiyecilerimizin formda kalması için bir spor salonumuz ve crossfit sahamız var. Aynı zamanda karşı tarafta 3 katlı kulemiz var. Bu kuleden itfaiyecilerimiz hiçbir donanım olmadan, kendi el becerileri ile tırmanıp, oradaki yaralı veya kurtarılacak kişiyi sadece bir itfaiyeci hortumu ile kurtaracak şekilde eğitim alacaklar” dedi.

Her türlü zorluğa karşı eğitimler verilecek

İtfaiyecilerin çeşitli kazalara, acil durumlara müdahale edebilmeleri için araç kurtarma, kuyu kurtarma gibi istasyonların da merkezde bulunacağını kaydeden Yılmazoğlu, “Burada aynı zamanda farklı birkaç tane ünitemiz daha var. Mesela konteynır sahalarımız var. Konteynırlarda 600 derece santigratta arkadaşlar patlamalarla, ağır yangınlarla duman altında nasıl kurtarılış yapılacağını öğrenecekler” diye konuştu.

“Türkiye’de en yeni 3 projeden birisi’

Merkezde 6 tane kurtarma köpeğinin yer aldığı köpek eğitim istasyonunun da kurulacağını dile getiren Yılmazoğlu, “Köpek eğitim alanımız da var. Burada 6 tane kurtarma köpeğimiz eğitim alacak. Aynı zamanda yüzme havuzu olacak. Köpekler ayrıca havuzda da eğitilecekler. Türkiye’de en yeni 3 projeden birisi. Burada sadece ülkemizden değil, çevre ülkelerden de itfaiyecilere eğitim vermeyi hedefledik. Bu şekilde çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.