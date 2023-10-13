Mersin'de cuma namazı sonrası düzenlenen eylemde İsrail protesto edilirken, Gazze'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde, cuma namazı sonrası merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami bahçesinde toplanan kalabalık, önce Gazze'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Sık sık tekbir getiren grup, attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.