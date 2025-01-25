Mersin polisi umuma açık iş yerlerine yönelik paydaş kurumlarla kapsamlı denetim gerçekleştirdi. SGK, Maliye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 1 milyon 716 bin 410 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’in merkez ilçelerinde umuma açık iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Hamam, spa ve nargile kafe gibi 15 umuma açık iş yerinde 35 personel ve paydaş kurumlardan SGK, Maliye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 4 işletmede ’Kapalı Alanda Tütün Mamulleri Tüketimi’ tespit edilirken, 10 şahsın kayıtsız çalıştırıldığı belirlenerek tutanak tutuldu.

Uygulama genelinde toplam 1 milyon 716 bin 410 lira tutarında cezai işlem uygulandı.