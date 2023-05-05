Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde ‘Gelecek Mersin’ mottosu ile yapılan ‘İnsan Kaynakları Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Kamu kuruluşları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve kurumsal özel sektör firmalardan çok sayıda davetlinin katıldığı çalıştay da konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ortak amacın Mersin’in geleceği olduğuna dikkat çekerek "Amacımız Mersin, Mersin’in geleceği, ekonomisi, gençliği ve yarınları" dedi.

Seçer, özel sektör kaynaklı bir siyasetçi olduğunu, bu yüzden istihdamda liyakata önem verdiğini ve liyakatli yöneticiler ve personelle çalışmanın önemini bildiğini belirterek, "Ben farkında olmadan özel sektör kafasını kamu yönetimi ile harmanlamış bir yönetici olduğumu fark ettim. Belediye ile bir işletmeyi yönetmek arasında çok fark yoktur. İki tane temel ayağınız vardır, çok sağlam basacaksınız. Biri insan kaynağı, diğeri finansmandır. İkisini bulduğunuz zaman dünyanın en başarılı belediye başkanı olursunuz. Liyakatlı kadrolar ve finansman, muazzam bir şey. İş dünyası da öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesinde yüzde 18.3 oranında kadın istihdamı olduğunu, bu oranı yüzde 24.7 oranın yükselttiklerini kaydeden Seçer, sahile kazandırdıkları kafelerde de part-time öğrenci istihdam edildiğini anlattı.

Seçer, "Bu modelleri çıkartırken, ben yapmıyorum bunu, Kariyer Merkezimizin de katkılarıyla işin uzmanlarından yararlanarak bunları yapıyoruz" diye konuştu.

"Mersin’de işsizlik konusunda en az şikayet edilen kent haline gelecek imkanlar var"

Mersin’in Türkiye’deki vergi sırasında 5’inci 6’ıncı sıralarda olduğuna dikkat çeken Seçer, "Görülmeyen bir zenginlik de var Mersin’de. Ama muazzam bir yoksulluk da var. Uçurum son derece fazla. Mersin’de işsizlik konusunda en az şikayet edilen kent haline gelecek imkanlar var. Bacasız fabrikalar var. Bir tanesi turizm, bir tanesi tarım. Tarım memleketiyiz ama turizm memleketi değiliz. Mersin deyince anketlerde de bu çıkıyor. Turizm kenti diyor. Yatak sayına bak, komşu il ile senin aranda fersah fersah fark var. Bu sektörlerin canlandırılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sorunları çözmek burada yapılan çalıştaylarla ortaya çıkacak. Bir bütün halinde düşünmek lazım. Merkezi hükümetten yerel yönetimine, üniversitelerden, STK’lara kadar birçok yapının, kurum ve kuruluşun iş birliğiyle çözülecek konular" şeklinde konuştu.

"Biz her sektöre hizmet verebilen her meslekte çalışan bir birimiz"

Çalıştay da konuşan Belediye Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise Mersin’in, insan kaynakları politikasını belirleyen bir öncü olduklarını söyledi. İşverenlerle iş arayanların en uygun şekilde bir araya gelmesini sağlayan mülakat simülasyonundan bahseden Özada, Kariyer Merkezinde 30 binden fazla vatandaşın kaydı olduğunu 21 bin 500 kişiye dönüş yapıldığını, 4 bin 500 kişinin de istihdama katılmasına rehberlik ettiklerini aktardı.