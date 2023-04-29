4 Mayıs 2023 tarihinde bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayda, istihdam, işsizlik, girişimcilik, iş arayanlara ve öğrencilere yönelik yapılacak faaliyetler ve işverenler ana konular olarak belirlendi. 4 ana konu için 4 moderatör ve 20 masa lideri yer alacak.

İnsan Kaynakları Çalıştayı’nın bitiminde masa liderleri tarafından, masalarda konuşulup görüşülen konular tasnif edilecek ve moderatörlere teslim edilecek. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi moderatör ve masa liderleri ile gerçekleştireceği çalışma sonunda kamuoyuna bilgi içerikli bir rapor sunulması hedefleniyor. Çalıştaya kamusal kuruluşlar, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları, vakıf temsilcilerinin yanı sıra özel sektörden sağlık, turizm, parakende, sanayi gibi birçok sektörden temsilciler katılacak. Çalıştayda yazar Ahmet Şerif İzgören de kurumsallaşma, markalaşma uygulamaları ve dijitalleşme gibi konularda konuşmacı olarak yer alacak.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019 yılında merkezlerinin ilk çalıştayının da aynı yıl yapıldığını, merkez olarak iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik profesyonel rehberlik hizmeti sunmayı sürdürdüklerini dile getirerek, “Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda artık Kariyer Merkezimiz sadece kendi özelindeki hizmetlerini planlamanın yanı sıra Mersin’in insan kaynakları politikasına yön verecek çalışmalara da imza attığını görüyoruz. Çalıştayımızı 4 Mayıs tarihinde gerçekleştireceğiz. Kapalı oturum şeklinde devam edecek. 200 kişinin katılımı öngörüldü. Bunun içerisinde kamusal kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, özel sektörün profesyonel yöneticileri olmak üzere katılımcılarımızla ilgili çalışmalarımızı yaptık” dedi.

Çalıştayda 4 ana konunun olacağını belirten Özada, “Birinci konumuz istihdam ve işsizlik. İkinci konumuz girişimcilik. Üçüncü konumuz İş arayanlara dönük ve öğrencilere dönük yapılacak faaliyetler. Dördüncü konu olarak da işverenleri hedefledik. ‘İşverenlere ve çalışanlara yönelik faaliyetlerimiz neler olacak?’ kısmında çalışmalar yapacağız. Tabii ki bu dört tane ana konumuz belirleyici olacak ve masalarda bunların alt kırılımları olacak. Alt kırılımlara baktığımız zaman istihdam konusuna baktığımız zaman istihdamı destekleyecek teşvikler bunun alt kırılımlarından bir tanesini oluşturacak veya eğitim hayatından iş hayatına geçmekte zorlanan öğrenciler için hangi önlemleri alalım kısmında çalışmalar yapacağız. Girişimcilik kısmına baktığımız zaman kadın girişimciliğini nasıl destekleyebiliriz ki katılımcılarımızı da özellikle masalardaki oturum düzenine kadar önceden planlı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Yani kişinin unvanına göre, kişinin çalıştığı kuruma göre, katıldığı konu başlıklarını da önceden kendilerine vererek, çalışarak gelme fırsatını da oluşturduk” diye konuştu.

İş arayanlara ve öğrencilere yönelik ne gibi eğitimler ve faaliyetler düzenleyebileceklerini de istişare edeceklerini söyleyen Özada, “İş arayanlara, öğrencilere dönük çalışmalarımızı yapıyoruz ama diğer taraftan da işverenlerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Çalışanlarımızı da ileriye hazırlamamız gerekiyor. Bu noktada özellikle online eğitimler kısmında neler yapabiliriz hakkında konuşacağız. Biz temelde üç hedef belirledik. Kariyer Merkezimizin hizmetlerinin planlanması, sahadaki verileri alıp kendi hizmet programlarımıza eklemek istiyoruz. Diğer taraftan üniversite-sanayi-kent iş birliğine insan kaynakları çerçevesinde nasıl katkı sağlayabiliriz, bu düzenli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurumlar arası iş birliğine dayalı projelerimizi hayata geçirmek için bu çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Özada, Kariyer Merkezi’ne 32 binin üzerinde vatandaşın kayıtlı olduğunu, 21 bin 500 kişiye rehberlik hizmeti sunduklarını, verdikleri rehberlik hizmetleri sonucunda 4 binden fazla kişinin de istihdama katıldığını sözlerine ekledi.