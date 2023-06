Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen ’İmam Hatip Şenliği’nde, öğrencilerin yıl boyunca ortaya koydukları faaliyetler sergilendi, sanatçı Resul Aydemir’in konseri yer aldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi’nde bulunan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de bin 393 okul bulunduğu bilgisini vererek, "Bu okullarımızda eğitim, öğretim hizmeti alan 425 bin civarında öğrencimiz var. Geleceğimiz olarak gördüğümüz kıymetli öğrencilerimizi 30 bin öğretmenimiz yetiştiriyor, emek veriyor. Bu okullarımız içerisinde ortaokul ve lise olarak 60 imam hatip okulumuz var. Bu okullara devam eden yaklaşık 17 bin öğrencimiz bulunuyor" dedi.

Temel amaçlarının bütün okullarda eğitim öğretim standartlarını yükseltmek olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, "Mersin’de diğer bütün kamu hizmet alanlarında olduğu gibi, milli eğitim alanında da Cumhurbaşkanımızın himaye ve destekleriyle, Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırım programları çerçevesinde yeni yatırımları hayata geçiriyoruz. Her yıl, 15-20 okulumuz yeniden yapılıyor, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve Mersinli hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Bugün, etkinliği bahçesinde yapmış olduğumuz Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi de bunun en güzel örneklerinden birisidir. Bu okul, geçtiğimiz sene başında eğitim öğretim hayatına başladı. Güzel bir kampüs olarak inşa edildi" diye konuştu.

Eğitim yolunda yürürken öğrenmek, öğretmek, rehberlik etmenin çok önemli olduğunu altını çizen Vali Pehlivan, "Ama tatbik etmek bunların hepsini de kapsayacak mahiyette çok çok daha önemlidir. Bu bağlamda bilgiye, bilime, ilime, bunu öğretene vefa göstererek, tatbik etme konusunda da özveri ve samimiyetle gayret göstermek durumundayız. Biz, doğru bildiklerimizi, doğru öğrendiklerimizi uygulamazsak bu bilgiler sadece sayfalarda ve satırlarda kalır. Devlet, millet, kültür, inanç değerleri ve medeniyetimizden aldığımız güzel hasletler bu sayede çok daha kalıcı olacaktır. Bizi takip eden nesiller sendelemeden yoluna devam edecektir. Bugünün nesli olarak bizim bu derece önemli ve hayati sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğu bizden sonra gelen nesillere de yansıtmak, idrak ettirmek, tatbik ettirmek de ayrı bir önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Eğitim, ülkenin her alanda yükselmesinin en önemli sac ayağı"

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise Türkiye Yüzyılı yolunda eğitimin, ülkenin her alanda yükselmesinin en önemli sac ayağını oluşturduğunu vurgulayarak, "Aklı selim, zevki selim, kalbi selim nesiller yetiştirmek, şahlanan cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken en büyük gayemizdir. Milli ve ulvi değerlere sahip, inancıyla bütünleşmiş, bilim ve irfan geleneğimizin farkında evlatlar yetiştirmek eğitim camiasının boynunun borcudur. İmam hatip okullarımız, milli irfana sahip evlatlarımızın her alanda en nitelikli şekilde eğitim aldıkları güzide kurumlarımızdır. İlimiz genelinde 28 imam hatip orta okulumuz, 23 imam hatip lisemiz ve bünyesinde ortaokul ve lise bulunduran 9 okulumuz olmak üzere toplam 60 imam hatip okulumuz bulunmaktadır. Bu okullarımızda bin 901 öğretmenimiz görev yapmakta, 16 bin 971 evladımız öğrenim görmektedir. Her bir öğrencimizin ülkesine, milletine, bayrağına, dinine en yüksek derecede hizmet edeceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Programda Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve Mersin Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Yıldızbakan da birer konuşma gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan, ’Türkiye’nin Önderleri Projesi’nde sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Ayrıca yapılan program sebebiyle kurulan stantlarda incelemelerde bulundu.