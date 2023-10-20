Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'de göç alanına ilişkin konuların ele alındığı toplantıda, göç olgusunun tarih boyunca çeşitli sebeplerle insanoğlunun hayatında var olduğunu belirten Vali Pehlivan, günümüzde de göçün dünyanın öncelik arz eden konuları arasında yer aldığını söyledi. Başta İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda bütün illerde olduğu gibi Mersin'de de valiliğin himayesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunu arttırmak, ihtiyaç duyulan hususlarda gerekli kararları almak, uygulanmasını ve takibini sağlamak amacıyla toplantının gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Pehlivan, göç ile ilgili konuların azami hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan 'Göç Yönetimi' konulu sunumun ardından toplantı, katılımcıların yaptığı değerlendirmeler ve alınan muhtelif kararların ardından sona erdi.