Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Kız Çocukları Günü’nde ilkini açtığı çocuk sokağına ikincisini ekledi. Çocuk sokakları ile kentte yaşayan çocukların, teknolojinin olumsuz etkilerinden zarar görmeden, bilgisayar ve telefona bağımlı olmadan, çocukluklarını yaşayarak büyümelerini sağlamanın hedeflendiği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Kız Çocukları Günü’nde ilkini açtığı çocuk sokağına ikincisini ekledi. Çocuk sokakları ile kentte yaşayan çocukların, teknolojinin olumsuz etkilerinden zarar görmeden, bilgisayar ve telefona bağımlı olmadan, çocukluklarını yaşayarak büyümelerini sağlamanın hedeflendiği belirtildi.

Kuzeykent Mahallesi 3169 Sokak’ta yer alan çocuk sokağı, kurdelesini çocukların kesmesiyle açıldı. Sokakta kurulan sahnede çocuk zumbası, tahta bacak ve sihirbazlık gösterileri ile baloncuk şov yapıldı. Çocuklara patlamış mısır ikramının ardından, boyama kitabı, topaç ve balon hediye edildi.Çocuk sokağında çocuklar gün boyu güvenle oynayarak, ekran karşısında geçirdikleri süreyi azaltabileceği ifade edildi.

Çocukları dijital ortamdan, betonarme yapıların içerisinden sokağa taşımak, onların eğitimlerine destek vermek, yaşadıkları mekanlara ait olduklarını hissettirmek, birbirleriyle iletişim duygularını arttırmak adına bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, “Geleneksel çocuk oyunlarını çocuklara öğretmek, hatırlatmak, yaşatmak ve eğitimlerine katkı vermeyi amaçlıyoruz. Burada 14 çocuk oyunu sergilendi. Arkadaşlarımız çocuklarımıza bu oyunları öğrettiler. Bu sokak trafikten uzak, güvenlik kameraları olan bir ortam. Bu tür sokakları buldukça ve talep geldikçe, projeler devam edecek” dedi.

Çocuklardan Defne Buz ise “Burayı çok sevdim. Bugün burada biraz oyun oynadık, balon aldık. Zumba dansını da sevdim. Köşe kapmaca oynadım, labirent oynadım” diye konuştu.

Misket ve topaç oyununu burada gördüğünü belirten çocuklardan Güldane Şahbaz de, danslar, şarkı ve baloncuk gösterisi olduğunu eğlendiğini söyledi.