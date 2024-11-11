Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununun prömiyerini yaptı.

“Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın” projesini bu yıl da devam ettiren Şehir Tiyatrosu, kentteki tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Bu sezonun ilk çocuk oyunu, 100. Yıl Akkent İlköğretim Okulundan 500 öğrencinin izleyici koltuğuna oturduğu Yunus Emre Kültür Merkezinde sahnelendi. ‘İki Bavul Dolusu’ oyununu çocuklar büyük beğeniyle izledi.

Küçük hanımlar ve küçük beyler tiyatro salonunda

7’den 70’e herkese hitap eden Şehir Tiyatrosu, küçük seyircileri de unutmayarak bu yıl da yeni bir çocuk oyununu sahneye taşıdı. Prömiyer gösterimini gerçekleştiren sanat ve teknik ekibi, yıl boyunca küçük hanımefendiler ve küçük beyefendiler için sahneye çıkacak. Konusu ve ana temasıyla çocuklara; arkadaşlığın ve paylaşımın önemini anlatan ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyun, sezon boyunca küçük seyircilerle buluşacak.

“Tiyatro seyretmeyen çocuk kalmayana kadar, bu projeyi devam ettireceğiz”

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında bu sene yeni çocuk oyununun prömiyerini yaptıklarını anlatarak, “İki Bavul Dolusu isimli oyunumuzla, küçük hanımlar ve küçük beylerle buluştuk. Sanatçılarımızdan Özgür Ahmet Gönenler, aynı zamanda oyunun rejisini yapıyor. Bugün müthiş bir kalabalıkla karşılaştık. ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında geçtiğimiz sezonlarda repertuarımıza aldığımız diğer oyunlarımız da yine aynı şekilde devam edecek. Mersin ili içinde tiyatro seyretmeyen çocuk kalmayana kadar, bu projeyi devam ettireceğiz” dedi.

“Bu çocuk oyunumuzla prömiyer yaptık”

‘İki Bavul Dolusu’ oyununu yöneten ve oynayan Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Özgür Ahmet Gönenler, “Çocuk oyunumuzla prömiyer yaptık. ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında okullarla iletişime geçiyoruz. Okullar çocukları sahnemize getiriyorlar. Burada çocuklarımıza tiyatro havasını aldırırken, aynı zamanda tiyatroyu kendi ortamında izlemelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Oyununun konusu hakkında da bilgi veren Gönenler, “Paylaşım var. Çok bencil bir arkadaş var burada. İlk başta o arkadaş, yanındaki arkadaşı görmezden geliyor ve onu ikinci plana atıyor. Ama günün sonunda, onunla yaptığı paylaşımları yanlış değerlendirdiğinden dolayı yalnız kalıyor. Yalnız kaldığı için de hatasını anlıyor, özür diliyor ve gösteriyi birlikte yapıyorlar” ifadelerine yer verdi.