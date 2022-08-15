Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediyesinin, Çamlıyayla Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyeceği “6. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali”, 17-21 Ağustos tarihleri arasında Çamlıyayla ve Toroslar’da yapılacak.

Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediyesinin, Çamlıyayla Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyeceği “6. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali”, 17-21 Ağustos tarihleri arasında Çamlıyayla ve Toroslar’da yapılacak.

Geleneksel olarak yazma, bohça, havlu, çarşaf kenarlarında kullanılan, günümüzde takı tasarımlarına ve kıyafetlere de ayrı bir renk katan iğne oyaları, 4 gün sürecek festival ile Mersinlilerin beğenisine sunulacak. El emeği göz nuru iğne oyalarının gelecek nesillere tanıtılmasının da hedeflendiği festival, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00’da Çamlıyayla ilçesinin Zevzek Tepesi’nde başlayacak. Sergiler, halk oyunları gösterileri, defile ve konserlerin yer alacağı festivalin açılışında Ankaralı Ayşe konser verecek. Çamlıyayla’daki etkinlikler, yine Zevzek Tepesi’nde 18 Ağustos Perşembe günü Yörükoğlu Selim konseri ile devam edecek. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (TORTEK),üreterek aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar tarafından yapılan iğne oyaları da 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde Soğucak Mahallesi’ndeki Güreş Alanında görücüye çıkacak. Toroslar’da, 20 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve defilelerin yer alacağı etkinlikler, Yörükoğlu Selim Konseri ile devam edecek. Festival, Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz’ın 21 Ağustos Pazar günü sahne alacağı konser ile son bulacak. Ünlü Sanatçı Hakalmaz, sevilen türkülerini Mersinliler için seslendirecek.

“Geleneğimiz olan iğne oyaları, aile ekonomisine de büyük katkı sağlıyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerini Çamlıyayla Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyecekleri 6. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali’ne davet etti. Eğitim ve üretimi bir arada sundukları TORTEK ile el sanatlarını yaşatmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Kadın berekettir, kadın üretkendir diyerek Üreten Toroslar hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamı teşvik eden çalışmalarımızın yanı sıra üretim sürecindeki kadınların desteklenmesine de ağırlık veriyoruz. 46 branştaki TORTEK ve birçok projemizle kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Kadınların hem geleneğimizi yaşattıkları hem de aile ekonomilerine katkıda bulundukları el sanatları ürünlerinin başında iğne oyası gelmektedir. Bu kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı ve tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Çamlıyayla Belediyemizin geleneksel olarak düzenlediği Çamlıyayla İğne Oyası Festivali’ne destek veriyoruz. Çamlıyayla ve Toroslarımızda 4 gün sürecek etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.