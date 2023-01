Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, her ay bir spor branşının tanıtımının yapılacağı “Her Ay Bir Branş Tanıtım Projesi” basın lansmanına katıldı.

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Jimnastik Salonu girişinde Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile antrenörler ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı.

Vali Pehlivan, gençlerle bir süre voleybol oynadı ardından beraberindekiler ile birlikte fuaye alanında proje kapsamında tanıtımı yapılacak spor branşı ile ilgili ekipmanlar ve broşürlerin yer aldığı stantları gezdi, stantların başında bulunan sporcu ve antrenörler ile bir süre sohbet etti, bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, geçtiğimiz günlerde Ankara’da oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding takımını yenerek 28. Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanan Yenişehir Belediyesi Çukurova Kadın Basketbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini de bir kez daha tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Programda gerçekleştirdiği konuşmasında “Valiliğimizin himayesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün genel koordinasyonunda “Her Ay Bir Branş” başlığı altında bu projemizi başlatıyoruz. Maksadımız, branş bazında yapılan sporları ön plana çıkarıp, tanıtımını yaparak özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi ve yetenek alanlarına göre bu spor dallarına yönelmelerini teşvik etmektir. Bu ay itibariyle “Bocce” sporuyla başlıyoruz. Ama voleyboldan, basketbola, satrançtan, tenise, yelkenden, sualtı sporlarına kadar birçok branşta yıl boyunca çalışmalarımız olacak. Belirlenen 12 branştan her birinin tanıtımı, belirtilen ay içerisinde ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle bütün İlçelerimizde, okullarımızda ve spor kulüplerimizde yapılacak. Gençlik Spor hizmetleri, ülkemizin genelinde olduğu gibi, Mersin İlimizde de her geçen gün basamak basamak yukarılara doğru tırmanıyor. İlimizde 2013 yılında Akdeniz Oyunları yapıldı. O süreçte yapılan tesisler gibi sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım programları çerçevesinde pek çok yatırım hayata geçirildi. Bugün tesis sayımız 100’e ulaştı. Yerel yönetimlerimizin de kazandırdığı tesisler var. Bu tesislerde sadece gençlerimize değil, bütün hemşehrilerimize ve sporseverlere hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetenek tarama çalışmaları, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) dediğimiz olimpiyatlara hazırlama çalışmaları ve spor branşlarında kurslarımız var. İl genelinde 56 branşta spor hizmeti veriyoruz. İlimizde lisanslı sporcu sayımız 210 bini aşmış durumdadır. Bunların önemli bir kısmı değişik branşlardaki sporları aktif olarak gerçekleştiriyorlar. Sporcularımız, 2022 yılında, uluslararası yarışmalarda 10’u altın olmak üzere 20 madalya; ulusal yarışmalarda da, 38’i altın olmak üzere de 85 madalya kazandılar. Mersin olarak ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Örneğin jimnastikte dünya şampiyonası İlimizde tapıldı. Sporcularımız altın madalya kazandı. En son Bocce Dünya Şampiyonası yapıldı. 37 farklı ülkeden 400’ün üzerinde sporcuları ağırladık. Burada da, 1 Milli sporcumuz altın madalya kazandı. Bu madalyalar devletimiz ve milletimiz adına hepimizi gururlandırıyor. İlimizin gençlerini ve ailelerini özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü spor her yaşta yapılabilecek bir aktivitedir. Hele ki yeteneklerin keşfedilip ortaya çıkartılması ve bunun devamlılığının sağlanması konusunda, ailelerin tavrı önem arz ediyor. Eğer onlar çocuklarının, derslere devam ederken, değişik branşlarda spor yapmalarını teşvik ederlerse inanıyorum ki hem lisanslı sporcu sayımız artacak hem de değişik branşlarda başarılı sporcularımızın da sayısı artacaktır. Bu sporcularımız ilimizin ve ülkemizin göğsünü kabartmaya, ülkemizi uluslararası arenada gururlandırmaya, bayrağımızı gönderde dalgalandırmaya devam edeceklerdir. Yerelde bütün paydaşlarımızı, özellikle de Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenörlerimiz başta olmak üzere, gerek kulüplerimizi ve kulüplerimiz bünyesinde faaliyet gösteren antrenörlerimizi, yerel yönetimlerimizi, meslek odalarını, sivil toplum teşkilatlarını ve vatandaşlarımızı bugün başlatmış olduğumuz her ay bir branş tanıtımı kapsamında yapacağımız çalışma ve faaliyetleri ortak olmaya, katılmaya davet ediyoruz. Biz de fırsatlar oluşturup bu etkinliklerin içinde olmaya çalışacağız. Mersin Valiliği olarak geçtiğimiz ay “Kötü Alışkanlıklara Ret; Sporla, Sağlıklı Yaşama Evet” kampanyasını başlattık. Buradaki gayemiz, sporun; insan sağlığına, bedensel ve zihinsel gelişimine; arkadaşlık, kardeşlik ve takım ruhunun gelişmesine kadar birçok faydası olduğunu vurgulamak. Ülke olarak, devlet olarak ve millet olarak, en hayati mücadele sahalarımızdan birisi olan, bağımlılığın her türlüsüne karşı mücadele konusunda da sporun çok ayrı bir önemi ve değeri var. Bu bağlamda en etkin yöntemin hiç temas ettirmemek olduğunu biliyoruz. Çünkü temas ettikten sonra mücadelenin ne kadar zorlaştığının farkındayız. O yüzden biz çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşlarda, sporun değişik branşlarına yönlendirmek suretiyle kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak tutmak istiyoruz. Bu kampanya ile önemli bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda her yaşta herkese spor yaptırma adına başlatılacak olan ‘’Her Ay Bir Branş Tanıtımı’’ projesi 2023 yılı Ocak ayı itibariyle başlayacak olup yıl boyunca Bocce, Atletizm, Basketbol, Taekwondo, Sualtı Sporları, Satranç, Voleybol, Yelken, Tenis, Cimnastik, Masa Tenisi, Engelliler (Özel Sporcular-Bedensel-Görme-İşitme) branşlarının tanıtımının yapılması planlanmaktadır.