Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, 3. Çevre Yolunda gerçekleştirdiği hemzemin kanalize kavşak çalışması 5 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak trafiğe açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, 3. Çevre Yolunda gerçekleştirdiği hemzemin kanalize kavşak çalışması 5 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak trafiğe açıldı.

Toplam 6 bin 75 metrelik yolda yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları çerçevesinde, 36. Cadde ile 13. Cadde kesişimindeki bölge, 1 haftalığına trafiğe kapatılmıştı. 4. Çevre Yolunda yapılan yolun bir benzerini 3. Çevre Yolunda uygulamaya alan ekipler, yol güzergahında 36. Cadde ile Ali Kaya Mutlu Caddesi kesişimindeki kavşakta, hemzemin kanalize kavşak uygulamasını tamamladı. Araçların düz istikamette, sağa ve sola dönüşlerinde 3 farklı kulvardan yönlendirme yapan kavşak sayesinde, trafik ışıklarında bekleme süresi en aza indiriliyor.

Bin 900 ton binder, bin 600 ton aşınma tabakası olmak üzere, toplam 3 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yapan ekipler, 5 bin metre bordür ve 4 bin metre kare de kaldırım imalatı yaptı. Son olarak yol çizgileri de tamamlan kavşak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Daha önce Türkiye’de denenmemiş bir proje”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi mühendislerinden, 3. Çevre Yolu şantiye şefi sorumlusu Bertan Ünal, “Bu kavşakta yapılan çalışmalar, 3. Çevre Yolu düzenleme projeleri çerçevesinde yapılıyor. Şu anda 13. Cadde, yani 3. Çevre Yolu ile 36. Cadde kesişimindeki kavşak düzenleme projesindeyiz. Projeye 5 gün önce başladık ve bugün itibariyle bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Daha önce Türkiye’de denenmemiş bir proje. Türkiye’de kanalize kavşak modülleri alt geçit veya üst geçiş olarak tasarlanmış. Hemzemin olarak, ilk defa Mersin’de deniyoruz bu projeyi” dedi.

Kanalize kavşağın özelliklerini aktaran Ünal, “Kanalize kavşak dediğimizde aklımıza ilk gelen, yolların farklı 3 kulvarda değerlendirilmesidir. Bu kavşak modülü, trafiğin farklı üç kulvarda yönlendirilmesiyle oluşturuldu. Hem sağa dönüşlerde hem sola dönüşlerde hem de düz istikametlerde, araçların ışıklarda daha az bekleme süreleri ile daha konforlu seyahat etmelerini hedefleyen bir kavşak modeli. 3. Çevre Yolu üzerindeki 6 kavşak bu şekilde projelendirildi ve onların yapım aşamaları da önümüzdeki süreçte tamamlanacak” diye konuştu.