Sanatın birleştirici gücünden söz eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “22 Nisan Cumartesi akşamı Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda, Hayko Cepkin konseriyle, değerli Mersinlilerle ve kentimizde konuk ettiğimiz vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çünkü gerçekten çok zorlu bir dönem geçirdik. Onun etkilerini halen taşıyoruz. Sanat şifalandırır noktasından da yola çıkarak; müzikle, sanatla Mersinlileri ve konuk ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Gerek Mersinlilerin, gerekse de kentimizde konaklayan misafirlerin, yaşadıkları bu zorlu süreci atlatmalarında, sanatın iyileştirici gücünün çok büyük etkisi olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Özdülger, “Depremzede misafirlerimize barınma alanlarında gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sanatsal çalışmalarımızla, tiyatro gösterilerimizle, özellikle çocuklara yönelik yaptığımız kültürel çalışmalarda bunun olumlu etkilerini gördük” diye konuştu.

Tüm Mersinlileri Hayko Cepkin konserine davet eden Özdülger, “Sevgili Mersinlilerle ve konuğumuz olan depremzede vatandaşlarımızla bir arada olmayı, güzel şarkılar söyleyerek, sanatla ilişki kurarak, bu zor dönemi birlikte atlatmayı arzu ediyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Güzel, renkli ve mutlu gelecekleri olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinden Mersin’e gelen ve burada konaklayan gençlerden Ahmet Can Yıldız, konsere gitmeyi çok istediğini ifade ederek, “Yaşadığımız sıkıntılı bir dönemin ardından, konserin bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Yani bunu yapan, düşünen kişilere çok teşekkür ederiz. Moralimiz yerine gelecek. Ben de gideceğim, izleyeceğim ve eğleneceğim” diye konuştu.

Hayko Cepkin’i çok sevdiğini söyleyen Senem Yaman isimli genç, “Bu zorlu süreçte konsere gerçekten ihtiyacımız var. Geçirdiğimiz zorlu süreçten sonra bize iyi gelecek” derken, Asya Minginli isimli genç ise, “Hepimizin psikolojisi bozuktu. Bu zorlu süreçte bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Herkesin morali yerine gelir, iyi olur diye düşünüyorum. Ben de giderim tabi ki” dedi.

Ebru Taze isimli Adıyamanlı genç depremzede ise konseri heyecanla beklediğini belirterek, “Depremin üzerinden iki ay geçti. Henüz acımız taze. Gençler olarak buna çok ihtiyacımız var. En azından acımızı bir nebze de olsa konser sayesinde unutulabiliriz. O yüzden iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ben de gitmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.