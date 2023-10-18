Mersin’de, dün İsrail’in Filistin’de bir hastaneyi vurması sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dün akşam saatlerinde İsrail’in Gazze’de bulunan bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonrasında 500 kişiden fazla kişi hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Gerçekleştirilen saldırı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığının kararı doğrultusunda Türkiye’deki tüm camilerde sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Ulu Camii’nde de öğle namazını kılan vatandaşlar, ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dualar etti, gıyabi cenaze namazı kıldı.