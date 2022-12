Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Hayat Boyu Öğrenme Birimi tarafından vatandaşların istediği her türlü nitelikte kursun açılarak 500 bin kursiyer hedefine doğru adım adım yaklaştığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’de ’hayat boyu öğrenme’de tarihi rekora koştuklarını belirterek, hayat boyu öğrenme ailesi olarak ’Mersin’de öğrenme hayat boyudur’ mottosuyla hareket ettiklerini söyledi. Mersin’in her noktasında her yaşta vatandaşla bir arada olduklarını vurgulayan Koca, "Bunun en güzel örneği alanında uzman 63 yaşındaki hocamızın her yaştan kursiyerimizle buluşması, 83 yaşında öğrencimizin hayata duyduğu derin bağlılıkla kurslarımıza katılması ve öğrenmeye devam etmesidir. Ekip olarak ’vatandaşlarımızın talep edip de açamadığımız kurs yok’ şiarıyla hareket ediyor, alanında uzman öğretmenlerimiz eşliğinde, 13 ilçemizde hayat boyu öğrenme merkezlerinden köy yaşam merkezlerine, Türkiye’deki ilk ve tek olan nükleer santralden birçok farklı kurumumuza 3 bin 800’den fazla kurs çeşitliliği ve 480 binden fazla kursiyer sayısıyla vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Amacımız her gün daha ileriye gitmek, nitelikli kurslarla 500 bin vatandaşımıza ulaşmak ve ülkemizin yeni yüzyıl hedeflerine istihdam alanları ve nitelikli iş gücü sağlayarak katkı sunmaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin’de Hayat Boyu Öğrenme Birimince 3 bin 880 çeşit kurs açıldığı, bu kurslarda 484 bin 418 kursiyer bulunduğu belirtilerek, bunlardan aile okul kurs sayısının 778, aile okul kursiyer sayısının 32 bin 649, açık öğretim lise öğrenci sayısının 19 bin 857 ve açık öğretim öğrenci sayısının ise 6 bin 838 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hayat boyu öğrenme kurslarına katılan vatandaşların, kursların bittiği gün ’e-devlet’ üzerinden uluslararası alanda geçerli sertifikalarına ulaşabildikleri ve iş başvurularında kullanabildikleri kaydedildi. İl genelinde tüm köy yaşam merkezlerinde hayat boyu öğrenme kurslarının mevcut olduğu da belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın kurslarımız hakkında bilgi edinmeleri ve kurslara daha rahat erişebilmeleri için ’Alo Kurs’ hattımız bulunmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme Birimi olarak hazırladığımız dijital kitaplarımız, dijital katoloğumuz tüm ilçelerimizde teşhir/satış alanlarımız bulunmakta olup tüm vatandaşlarımızı bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz" denildi.