Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Hayat Boyu Öğrenme Kurumları ile Kursiyerlere eğitimin yanında bir çok fırsat sunuyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 13 İlçede 15 Hayat Boyu Öğrenme Kurumu ile açtığı yaklaşık 14.000 kurs ile vatandaşlara çok önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Hayat Boyu Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitimle belirli bir mesleğe kavuşan kursiyerler bu belgeleri ile çok önemli ayrıcalıkların da kapılarını aralıyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 100 den fazla konu ve meslekte açılan kurslara başvuranlar aşağıdaki fırsatları yakalamakta ;

• Öncelikle binlerce kursa ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

• Tamamladığınız kurslara ait sertifikalara barkotlu olarak e-devletten erişebilir, bu sertifikaları ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanabilirsiniz.

• Arıcılık kursuna katılarak kovan başına hibe desteği alabilir;

• Sürü yönetimi elemanı kursuna katılarak devlet desteğinden yararlanabilir;

• Kırsal kesimde açılan kurslara katılarak daha bilinçli tarım yapabilir;

• Kurslardan aldığınız belgeler ile tarım bakanlığının projelerinde öncelikli olabilirsiniz.

• Halk eğitimi merkezlerinden almış olduğunuz 468 saatlik kurs bitirme belgesi ile Kalfalık Beceri Sınavlarına doğrudan girme hakkı elde eder;

• 756 saatlik kurs bitirme belgesi ile de Ustalık Beceri Sınavlarına doğrudan girme hakkı kazanırsınız.

• Kurban kesim elemanı belgesi ile kurban kesimi yapabilir;

• “Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi” belgesi ile okul servislerinde yardımcı personel olarak çalışabilir;

• “Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi” belgesi ile okul servislerinde şoför olabilirsiniz.

• İstihdam garantili kurslara katılarak aldığınız sertifikalarla işe girebilir hatta kendi iş yerinizi açabilirsiniz.

• Sanat ve spor kursları ile yarışmalara hazırlanabilir, hobilerinizi geliştirebilir ve sosyal çevrenizi genişletebilirsiniz.

• Kurumlarımızda okuma yazma öğrenebilir,

• Açık Öğretim Okulları sayesinde yarım kalan eğitiminizi tamamlayabilir;

• Destekleme ve Yetiştirme Kursları sayesinde üniversiteye ücretsiz hazırlanabilirsiniz.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , vatandaşları tüm bunlar ve çok daha fazlası için en yakın hayat boyu öğrenme kurumunaa davet ediyor.