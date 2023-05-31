Mersin genelinde, 14 Halk Eğitimi Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin sergileneceği ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği kutlama programları için İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Hayat Boyu Öğrenme, devletimizin milletimize sunduğu çok büyük bir olanaktır. Yaptığımız çok yönlü çalışmalarla Hayat Boyu Öğrenme kurs ve kursiyer sayılarımız hem nitelik hem nicelik olarak her geçen ay artmaktadır. Bizler, binlerce kursumuz ve kursiyerimizle Türkiye genelinde hayat boyu öğrenmede öncü bir il olarak merkezden taşraya tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya, nitelikli kurslar açarak istihdam olanaklarını artırmaya devam edeceğiz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası vesilesiyle bizleri her konuda destekleyen başta Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sayın Valimiz Ali Hamza PEHLİVAN olmak üzere; tüm usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimize, bizlere inanan, güvenen ve bizleri yalnız bırakmayan tüm kursiyerlerimize, Hayat Boyu Öğrenme'nin her aşamasında yer alan, katkı sunan, bizleri destekleyen tüm paydaşlarımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı ilimiz genelinde tüm ilçelerimizde kutlayacağımız hayat boyu öğrenme etkinliklerine katılmaya, kurslarımızdan istifade etmeye davet ediyorum. Mersin’de Öğrenme Hayat Boyudur." dedi.