Mersin’de ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da il genelindeki tüm ilçelerde düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Şenlik havasında geçen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca, "Milli eğitim camiamızın vatandaşlarımızla buluştuğu ’Hayat Boyu Öğrenme’ etkinlikleri tüm ilçelerimizde yoğun katılımla devam etmektedir. Etkinliklerde emeği geçen tüm meslektaşlarıma, hayat boyu öğrenme coşkusuna katılan tüm kursiyerlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.