Mersin’in Bozyazı içesinde engelli öğrenciler, ’Hayalimdeki Bahçe’ etkinliği kapsamında okul bahçesine fidan dikti.

Bozyazı ilçesinde Şehit Murat Namdar Ortaokulu anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri, okul bahçesinde yaklaşık 50 metrekare alanda çilek, portakal ve limon fidanlarını toprakla buluşturdular.

Etkinlikte, özel öğrenciler ve özel eğitim öğretmenleri tarafından ’Hayalimdeki Bahçe’ adıyla bir hatıra bahçesi oluşturuldu. Düzenlenen etkinliğe öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Özel eğitim öğrenciler, bu çalışmalarda hem el becerilerini geliştirdiler hem de dayanışmayı ve kendi kendine yetebilme konusunda farkındalık oluşturdular. Akranlarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği ve daha fazla bireyin etkinliklere katılmasının sağlanacağı ifade edildi.