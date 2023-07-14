Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesi hizmet veren ’hasta nakil ambulans’ hizmeti ile 2019 yılından bu yana 50 bin vatandaşın hastaneye ulaşımı sağlandı. Toplam 16 ambulansla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, nakil işlemlerini sağlık personeli refakatinde gerçekleştiriyor.

Ambulans hizmetinden yürüyemeyen ve yatalak durumda olan hastalar faydalanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, randevu saatinden önce hastaları evlerinden alarak hastaneye bırakıyor. Hastanede işlemleri biten hasta ve yakını yeniden evlerine götürülüyor. Vatandaşlar Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar şehir içi hizmetten ücretsiz olarak faydalanıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, Alo 185 ve Teksin uygulaması ile Ambulans Biriminin ’0 324 2348400’ numaralı telefonunu arayarak bilgi ve randevu alabiliyor.

“2019 yılından bu yana toplam 50 bin hastaya hizmet verdik”

Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Ambulans Servisi olarak hasta nakilleri yapmaktayız. Merkez ilçeler ve diğer ilçelerimiz olmak üzere Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar bütün ilçelerimize hizmet vermekteyiz. Toplam 16 ambulansımız bulunmakta. Hastalarımızın yatalak olması koşuluyla evden eve, hastaneden eve ya da evden hastaneye nakillerini sağlıyoruz. Hastaneden eve nakillerde poliklinik randevusunun olma zorunluluğu var. Yatalak hastalarımızın mağdur olmaması adına hizmet kalitemizi arttırabilmek için daha öncesinde şoförlerle çalıştığımız ambulans servisimizdeki bütün personellerimiz şu an sağlıkçı olarak görev yapmakta. Hizmet kalitemizin artması ve hizmet ettiğimiz ambulans sayımızın da artması nedeniyle 2019 yılından bu yana toplam 50 bin hastaya hizmet vermiş bulunmaktayız” dedi.

Çat, hasta nakil ambulansının hizmet çerçevesinden bahsederek, “Şehit yakınları ve gazilerimiz, ayrıca engelli raporu olan vatandaşlarımıza da şehir dışında yüzde 50 indirimli tarife uygulanıyor. Şehir içi taşımalarımız tamamen ücretsiz olup şehir dışı ücretlendirmemiz de Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla her sene komisyon kararları doğrultusunda uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın sağlığa erişimini kolaylaştırabilmek adına kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden çok memnunuz”

Hasta nakil ambulans hizmetinden yararlanan Mine Serdar, “Önceden çok kötüydüm. Yürüyemiyorum, ambulansla gitmek zorunda kaldım. Çok iyi bir hizmet, memnunum. Çok iyi hizmet ediyorlar” diye konuştu.