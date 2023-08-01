Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan 'Halk Kart’ın temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Vatandaş ve esnafın zor zamanlarında da yanlarında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Kart’ın temmuz ayı tutarlarını da hesaplara yatırdı. Temmuz ayı 'Halk Kart' tutarları kapsamında 5 bin 536 kişinin hesabına 300 lira, 3 bin 764 kişinin hesabına 500 lira olmak üzere, 9 bin 300 kişiye toplam 3 milyon 542 bin 800 lira yatırıldı.