Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Halk Kart’ın kasım ayı tutarını vatandaşların hesabına yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 11 bin 625 kişinin hesabına, kasım ayı tutarı olarak toplam 2 milyon 214 bin 990 TL yatırıldı. 150 ve 270 liralık tutarlar her ay düzenli olarak hesaplara yükleniyor. Halk Kart sahibi vatandaşlar, kent genelinde anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem ihtiyaç sahibi vatandaşların hem de esnafın derdine derman oluyor.

Sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olan Halk Kart, dar gelirli vatandaşlara destek olurken, esnafa da nefes aldırmaya devam ediyor.