Mersin'de 'Halk Kart'ın kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı



Fevzi Demircan

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği 'Halk Kart’ın kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Kasım ayında toplam 8 bin 124 kişi 'Halk Kart’tan yararlandı.

Kasım ayı Halk Kart tutarları kapsamında 4 bin 891 kişinin hesabına 450 lira, 3 bin 233 kişinin hesabına da 750 lira olmak üzere, 8 bin 124 kişinin hesabına toplam 4 milyon 625 bin 700 lira yatırıldı. Halk Kart uygulaması, vatandaşları ve esnafı memnun etmeye devam ediyor.

