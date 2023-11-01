Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan ’Halk Kart’ın ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen ve aile bütçesine katkı sağlayan halk kart uygulamasından, ekim ayında toplam 9 bin 900 kişi yararlandı. Halk kart ekim ayı tutarları kapsamında, 6 bin 21 kişinin hesabına 300 TL, 3 bin 879 kişinin hesabına ise 500 TL olmak üzere, toplam 3 milyon 745 bin 800 TL yatırıldı.