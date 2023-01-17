Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, alanında oluşturduğu fark ve eğitime sunduğu katıklar ile projeleri sayesinde haftanın öğretmeni olarak seçilen Mezitli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Türkçe öğretmeni Lütfiye Derinöz’e plaket verip, kitap hediye etti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, her hafta yürüttükleri başarılı ve örnek nitelikteki çalışmalarla görev yaptıkları ilçelerince belirlenen haftanın öğretmenini makamında ağırlamaya devam ediyor. Bu haftanın öğretmeni ise alanında oluşturduğu fark, eğitime sunduğu katkılar ve proje çalışmaları ile Mezitli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Lütfiye Derinöz oldu.

Başarısından dolayı Derinöz’e plaket verip, kitap hediye eden Koca, "Yürüttüğü özverili ve örnek nitelikteki çalışmalar ve projelerle mesleğimizi yükselten, evlatlarımıza yol gösterici olan öğretmenlerimizi ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Eğitime sunduğunuz katkılardan dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını temenni ediyorum" dedi.