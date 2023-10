‘Harekete Devam’ sloganıyla Mersin sahilinin belirli noktalarında uzman antrenörler ile sabah sporu hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor. Vatandaşlar sabah sporunu, güneşin doğuşu ve uzman antrenörler eşliğinde denize karşı gerçekleştiriyor.

Mezitli Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Galatasaray Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Fenerbahçe Meydanı yanı olmak üzere belirli noktalarda farklı gruplarla yapılan sabah sporunda vatandaşlar, istikrarlı spor yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Tek başlarına spor yapacak motivasyonu kendilerinde bulamayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sabah sporu faaliyeti sayesinde motivasyon bulurken, hem de sporu daha istikrarlı ve uzun süre gerçekleştiriliyor. Esneme ve germe hareketleri ile başlayan sabah sporunda, yürüme ve koşma egzersizleri de yapılıyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan sporda her birey, hastalık ya da fiziksel durumuna göre uygun hareketleri yapmaya yönlendiriliyor.

Her grup için ayda bir kez olmak üzere sağlık taraması da gerçekleştirilirken, tarama bünyesinde boy, kilo, yağ oranı, tansiyon ve şeker değerlerine bakılıyor. Yapılan tarama sayesinde hem vatandaşların sağlıkları düzenli olarak kontrol edilmiş oluyor hem de olası hastalıklar için erken teşhise imkan sağlıyor. Sabah sporu hafta içi her gün 06.30 ile 07.30, hafta sonu ise 07.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.



“Hem sabah sporu yaptırıyoruz hem de sağlıklarını takip ediyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Gül Aydemir, hafta içi ve hafta sonu her gün sahilin çeşitli noktalarında spor yaptırdıklarını söyleyerek, “Sabahları çok güzel spor yapıyoruz. Hafta içi 6.30’da başlıyor ve 7.30’da bitiriyoruz. Spor kapsamında ısınma hareketleri yaptırıyor ve koşturuyoruz. Yaş grubu biraz yüksek olduğu için, belli hareketlerin dışına çıkamıyoruz. Onların sağlık problemlerine zarar vermeden, dikkatli hareketler yaptırıyoruz. Spor yapan vatandaşlarımıza ayda bir defa da sağlık taraması yapılıyor. Bu şekilde hem sabah sporu yaptırıyoruz, hem sağlıklarını takip ediyoruz. Halkımız çok memnun” dedi.



“Yapılan sağlık taraması da bizim açımızdan çok iyi bir uygulama”

Uzun süredir sabah sporuna katılan 65 yaşındaki Sadettin Çelebi, “Sabahları yürüyüş yapıyordum, 5-6 aydır da sabah sporuna katılıyorum. Çok düzenli bir spor yapılıyor, herkes de memnun” dedi. Yapılan sağlık taramasını da değerlendiren Çelebi, “Çok güzel bir uygulama. Belediyemizin verdiği bu hizmeti değerlendirmek lazım” diye konuştu.

Sabah sporuna yaklaşık 6 aydır katıldığını söyleyen 51 yaşındaki Fatma Özmetli ise düşüncelerini, “Sabah sporu çok iyi gidiyor, hepimiz grup olarak çok memnunuz. Sabahları önce yürüyüş yapıyoruz. Saat 06.30 gibi sporumuz başlıyor ve 07.30’a kadar devam ediyor” şeklinde aktardı.