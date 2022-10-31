Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, il üzerinde göçmen kaçakçılığı faaliyetinin önlenmesi ve gerçekleştiren organizatörlerin tespitine yönelik yapmış olduğumuz araştırma ve çalışmalar devam ediyor.

Ülkemize yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörler ile para karşılığında anlaşma yaptıkları, organizatörlerin ilimizde bulunan ve çevre illerden temin ettikleri göçmenleri deniz yoluyla motor yatlar, sürat tekneleri ve balıkçı tekneleri ile taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları ayrıca temin ettikleri düzensiz göçmenlerin kiralamış oldukları evlerde barınmalarını sağlandığının tespit edilmesi üzerine başlatılan çalışmalarda; Mersin Mezitli ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollar ile gönderilmek üzere yabancı şahısların barınmalarının sağlandığız yönünde bilgiler edinildi. Bahse konu adrese göçmen kaçakçılığı yapan organizatör ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı ve yapılan çalışmalar sonucunda adreste bulunan yurtdışına yasadışı yollardan gönderilmek üzere barınmalarını sağladıkları ikamette 3 çocuk 8 yetişkin olmak üzere 11 düzensiz göçmen şahıs, 1 adet can yeleği, 6 adet iç lastik, 2 adet şişirme pompası ve şahıslara ait içi konserve ve su dolu şekilde hazırlanmış çantalar ile birlikte şüpheli oldukları bilinen 2 organizatör şahıs yakalandı.

Tamamlanan işlemlerin ardından organizatör M.A ve M.M isimli şüpheli şahıslar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş M.A isimli şahıs savcılıktan serbest, M.M isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakılmıştır.